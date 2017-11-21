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    Большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Большая <nobr>пресс-конференция</nobr> Путина пройдет 14 декабря

    Большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря

    Большая <nobr>пресс-конференция</nobr> Путина пройдет 14 декабря
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря. Дату назвали в Кремле.

    В конце каждого года Путин традиционно несколько часов уделяет прямому диалогу с представителями СМИ, комментируя самые актуальные темы мировой и внутренней политики. Это будет уже 13-е общение российского лидера в таком формате с российскими и иностранными журналистами.

    Заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

    В прошлом году большая пресс-конференция продолжалась почти четыре часа. Всего Владимиру Путину было задано 67 вопросов.
    Большая пресс-конференция президентаНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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