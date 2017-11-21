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    Центр Луганска перекрыли вооруженные люди на бронетехнике

    22 комментария
    • Фото: ГТРК ЛНР / youtube.com
    Центр Луганска перекрыли вооруженные люди на бронетехнике

    Центр Луганска перекрыли вооруженные люди на бронетехнике

    Центр Луганска перекрыли вооруженные люди на бронетехнике
  • Фото: ГТРК ЛНР / youtube.com

    • На центральных улицах Луганска появились люди в балаклавах с оружием в руках. Кроме того, они пригнали бронетехнику.

    О том, что центр города оказался заблокирован людьми с масками на лицах и автоматическим стрелковым оружием в руках, сообщила гостелерадиокомпания самопровозглашенной ЛНР.

    Никаких опознавательных знаков на их одежде нет, кроме белых повязок на рукавах. Сами вооруженные люди, которые перекрыли центральную часть города, заявили, что проводятся плановые учения совместно с подразделением МВД «Беркут», передает сайт «Комсомольской правды».



    По данным издания, они ведут себя корректно, хотя движение в центральной части города для автомобилей и пешеходов ограничено.

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