Центр Луганска перекрыли вооруженные люди на бронетехнике

На центральных улицах Луганска появились люди в балаклавах с оружием в руках. Кроме того, они пригнали бронетехнику.
О том, что центр города оказался заблокирован людьми с масками на лицах и автоматическим стрелковым оружием в руках, сообщила гостелерадиокомпания самопровозглашенной ЛНР.
Никаких опознавательных знаков на их одежде нет, кроме белых повязок на рукавах. Сами вооруженные люди, которые перекрыли центральную часть города, заявили, что проводятся плановые учения совместно с подразделением МВД «Беркут», передает сайт «Комсомольской правды».
По данным издания, они ведут себя корректно, хотя движение в центральной части города для автомобилей и пешеходов ограничено.
Никаких опознавательных знаков на их одежде нет, кроме белых повязок на рукавах. Сами вооруженные люди, которые перекрыли центральную часть города, заявили, что проводятся плановые учения совместно с подразделением МВД «Беркут», передает сайт «Комсомольской правды».
По данным издания, они ведут себя корректно, хотя движение в центральной части города для автомобилей и пешеходов ограничено.
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