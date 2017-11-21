Бывший топ-менеджер заплатит миллион рублей за пьяную выходку в самолете

Авиадебоширу,
из-за которого экипажу пришлось экстренно сажать самолет, вынесли приговор в суде Перми. Олег Скороходов, бывший топ-менеджер одной из крупных компаний, в общей сложности теперь должен выплатить почти миллион рублей.
В суде Олег Скороходов делал все возможное, чтобы присутствующие поверили: это происшествие кардинальным образом изменило его жизнь. На процесс авиадебошир, из-за которого лайнер, летевший из Новосибирска в Москву, пришлось экстренно сажать на полпути, пришел с молитвословом. Пока судья выслушивал доводы адвоката и прокурора, Скороходов смиренно перелистывал страницы псалтыря. А когда очередь дошла до него, раскаялся и заявил о желании загладить вину.
Олег Скороходов: «Я выпил 150 граммов водки всего лишь. Данный поступок я называю омерзительным».
Так же считают и 160 пассажиров самолета, которые были вынуждены на протяжении часа разделять со Скороходовым сначала его приподнятое настроение, а потом — спасаться от нетрезвого пассажира. Коренастого мужчину пришлось скручивать сразу четырем бортпроводникам. Они уложили дебошира в проходе и связали ему руки шарфом.
Последней каплей стало то, что топ-менеджер одного из крупных предприятий Алтая ударил пассажира, заступившегося за стюардессу. Пилоту ничего не оставалось, кроме как связаться с диспетчерами ближайшего аэропорта. Возле трапа в Перми его встречали сотрудники полиции. Судя по видеозаписям, насчет 150 граммов водки Скороходов явно лукавил.
За эти выходки суд обязал Скороходова выплатить почти миллион рублей. Сумма складывается из издержек авиакомпании, компенсации морального вреда пострадавшему пассажиру и штрафа в размере более 300 тысяч рублей.
Отныне таким, как Скороходов, дорога в небо будет заказана. Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов, который дает авиакомпаниям право составлять черные списки и отказывать авиадебоширам в продаже билетов.
Подробности и видео похожих случаев дебоша на борту — в сюжете программы «ЧП».
Олег Скороходов: «Я выпил 150 граммов водки всего лишь. Данный поступок я называю омерзительным».
Так же считают и 160 пассажиров самолета, которые были вынуждены на протяжении часа разделять со Скороходовым сначала его приподнятое настроение, а потом — спасаться от нетрезвого пассажира. Коренастого мужчину пришлось скручивать сразу четырем бортпроводникам. Они уложили дебошира в проходе и связали ему руки шарфом.
Последней каплей стало то, что топ-менеджер одного из крупных предприятий Алтая ударил пассажира, заступившегося за стюардессу. Пилоту ничего не оставалось, кроме как связаться с диспетчерами ближайшего аэропорта. Возле трапа в Перми его встречали сотрудники полиции. Судя по видеозаписям, насчет 150 граммов водки Скороходов явно лукавил.
За эти выходки суд обязал Скороходова выплатить почти миллион рублей. Сумма складывается из издержек авиакомпании, компенсации морального вреда пострадавшему пассажиру и штрафа в размере более 300 тысяч рублей.
Отныне таким, как Скороходов, дорога в небо будет заказана. Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов, который дает авиакомпаниям право составлять черные списки и отказывать авиадебоширам в продаже билетов.
Подробности и видео похожих случаев дебоша на борту — в сюжете программы «ЧП».
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