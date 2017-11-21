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    Подмосковные полицейские навестили девочку, которую спасли после нападения собак. дети и подростки, Московская область, полиция, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодмосковные полицейские навестили девочку, которую спасли после нападения собак

    Подмосковные полицейские навестили девочку, которую спасли после нападения собак

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    Подмосковные полицейские навестили девочку, которую спасли после нападения собак

    Подмосковные полицейские навестили девочку, которую спасли после нападения собак

    Подмосковные полицейские навестили девочку, которую спасли после нападения собак

      Сегодня двое сотрудников ДПС в Подмосковье вышли на службу раньше обычного. Повод — спешили в больницу к шестилетней девочке. На нее напали бездомные собаки. Отец и бабушка везли ее, истекающую кровью, в больницу, нарушая правила дорожного движения. Инспекторы ДПС тогда заметили их и пришли на помощь.

      На записи с камеры видно, как автомобиль с проблесковыми маячками заезжает на пандус приемного покоя. Но это не карета неотложки, а патрульная машина ГИБДД. Из салона полицейский бережно достает шестилетнего ребенка. На руках истекающую кровью малышку инспектор заносит в клинику, тем временем бабушка умоляет врачей как можно быстрее осмотреть внучку.

      Пока хирург готовил операционную, страж порядка продолжал крепко держать плачущую девочку, не скрывая волнения. Врачи тем временем пытались успокоить малышку и ее родственников.

      Только когда медсестра привезла каталку, инспекторы ГИБДД с облегчением выдохнули. Врачи объяснили: девочка, к счастью, не успела потерять слишком много крови. Именно грамотные действия полицейских спасли ее.

      Маленькая пациентка после операции встретилась со своими спасителями. Они подарили ей большого плюшевого медведя и детские книги о ПДД.

      Именно нарушение правил дорожного движения стало причиной знакомства семьи Вакс с лейтенантом Ильиным и старшиной Рузиным. Отец вез Камиллу в больницу и превысил допустимую на участке трассы скорость. Инспекторы остановили его, но, когда узнали, почему водитель так торопился, поняли: тут не до протоколов и штрафов.

      Геннадий Вакс рассказал, что они вместе с супругой были в роддоме, когда его мать позвонила и сообщила о случившемся с шестилетней Камиллой.

      Сейчас девочка идет на поправку. Алексей Ильин и Анатолий Рузин пообещали навестить маленькую пациентку еще раз — когда ее будут выписывать.

      Подробности — в видеоматериале.

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