Подмосковные полицейские навестили девочку, которую спасли после нападения собак

Сегодня двое сотрудников ДПС в Подмосковье вышли на службу раньше обычного. Повод — спешили в больницу к шестилетней девочке. На нее напали бездомные собаки. Отец и бабушка везли ее, истекающую кровью, в больницу, нарушая правила дорожного движения. Инспекторы ДПС тогда заметили их и пришли на помощь.

На записи с камеры видно, как автомобиль с проблесковыми маячками заезжает на пандус приемного покоя. Но это не карета неотложки, а патрульная машина ГИБДД. Из салона полицейский бережно достает шестилетнего ребенка. На руках истекающую кровью малышку инспектор заносит в клинику, тем временем бабушка умоляет врачей как можно быстрее осмотреть внучку.



Пока хирург готовил операционную, страж порядка продолжал крепко держать плачущую девочку, не скрывая волнения. Врачи тем временем пытались успокоить малышку и ее родственников.



Только когда медсестра привезла каталку, инспекторы ГИБДД с облегчением выдохнули. Врачи объяснили: девочка, к счастью, не успела потерять слишком много крови. Именно грамотные действия полицейских спасли ее.



Маленькая пациентка после операции встретилась со своими спасителями. Они подарили ей большого плюшевого медведя и детские книги о ПДД.



Именно нарушение правил дорожного движения стало причиной знакомства семьи Вакс с лейтенантом Ильиным и старшиной Рузиным. Отец вез Камиллу в больницу и превысил допустимую на участке трассы скорость. Инспекторы остановили его, но, когда узнали, почему водитель так торопился, поняли: тут не до протоколов и штрафов.



Геннадий Вакс рассказал, что они вместе с супругой были в роддоме, когда его мать позвонила и сообщила о случившемся с шестилетней Камиллой.



Сейчас девочка идет на поправку. Алексей Ильин и Анатолий Рузин пообещали навестить маленькую пациентку еще раз — когда ее будут выписывать.



Подробности — в видеоматериале.

