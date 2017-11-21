Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Взрыв прогремел в мечети в Нигерии: 50 погибших

    комментировать
    Взрыв прогремел в мечети в Нигерии: 50 погибших

    Взрыв прогремел в мечети в Нигерии: 50 погибших

    Взрыв прогремел в мечети в Нигерии: 50 погибших
  • Фото: naijanews.com

    • Взрыв прогремел в мечети нигерийского города Муби, погибли по меньшей мере 50 человек.

    Как передает агентство France-Presse со ссылкой на представителя полиции, «на данный момент по меньшей мере 50 погибших». Пострадавшие направлены в местные больницы. Точное число раненых не сообщается.

    Взрыв произошел во вторник утром после молитвы. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие молодой человек в возрасте примерно 17 лет. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла ответственность за взрыв.

    В Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru