Взрыв прогремел в мечети в Нигерии: 50 погибших

Взрыв прогремел в мечети нигерийского города Муби, погибли по меньшей мере 50 человек.

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Нигерия

Как передает агентство France-Presse со ссылкой на представителя полиции, «на данный момент по меньшей мере 50 погибших». Пострадавшие направлены в местные больницы. Точное число раненых не сообщается.



Взрыв произошел во вторник утром после молитвы. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие молодой человек в возрасте примерно 17 лет. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла ответственность за взрыв.



В Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.