27 ноября в эфир телеканала НТВ выйдет главный революционный сериал этой осени — экранизация великого романа Алексея Толстого «Хождение по мукам».
Премьера сериала приурочена к 100-летию Октябрьской революции. 12-серийный художественный фильм повествует о переломных для России событиях 1914–1919 годов. Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь, Аня Чиповская, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Александр Яценко и другие.
Чтобы точно воссоздать историческую атмосферу произведения, режиссер Константин Худяков решил практически отказаться от бутафории и декораций, а в поисках уникальных интерьеров и пейзажей съемочная группа объехала несколько городов. По словам Константина Худякова, автор сценария Елена Райская блестяще адаптировала классику под формат киноэпопеи.
Сериал «Хождение по мукам» снят по мотивам легендарного романа о судьбах русской интеллигенции накануне революции. В центре истории — сестры Булавины: Катя и Даша, роли которых исполнили Юлия Снигирь и Аня Чиповская.
Даша Булавина приезжает учиться на юридических курсах из родной Самары в Петербург. Живет она вместе со старшей сестрой Катей и ее мужем, адвокатом Николаем Смоковниковым. Даша с головой уходит в жизнь творческой богемы Северной столицы и очаровывается молодым поэтом Алексеем Бессоновым. Но однажды вечером семейный уклад рушится: оказывается, Бессонов украл сердце ее замужней сестры. После открывшейся измены супруги разъезжаются, а Даша знакомится с инженером Балтийского завода Иваном Телегиным (Леонид Бичевин).
Аня Чиповская: «Мне безумно нравится в Даше, что при всей кажущейся хрупкости и юности, она по-настоящему сильный и смелый человек, способный на очень многое. Умеющий вести себя достойно и принимать жизнь. Она невероятно витальна и оптимистична. В ней есть что-то по-настоящему женское и здоровое, то коренное женское начало, которое несет радость, мир, покой и жизнь. Она напоминает мне мою бабушку. Такт, благородство, верность, сила, юмор, любовь — все вместе сочетается крайне редко. По-моему, в Даше это есть».
Катя — старшая из сестер, разница между ними пять лет. В начале повествования у Кати есть муж и дом, который она превратила в богемный салон с футуристическими картинами. Единственное, чего недостает их дому, — счастья. Когда близким становится известно о ее романе с поэтом Бессоновым, семья разваливается: Николай Иванович уезжает в Крым, Катя — во Францию. На родину ее возвращает Первая мировая война. В Москве Катя работает вместе с Дашей сестрами милосердия. Тогда же она и знакомится с молодым капитаном Вадимом Рощиным. Он сразу влюбляется в Катю, но не смеет разрушать ее брак.
Юлия Снигирь: «Я верила в этот фильм с самого начала. Под общий гул недоумения по поводу очередной экранизации я тихо верила в то, что хорошая литература — это серьезный фундамент. Знала, что Константин Павлович Худяков — большой мастер, а Елена Райская — блестящий сценарист. Я в этот фильм верю и очень его люблю. И Катю свою очень люблю. Мне не нужно было в себе ничего ломать ради нее — она как-то сразу слилась со мной в единое целое. Да, и пусть в меня бросит камень тот, кто скажет, что у нас с Аней не получилось стать сестрами».
Когда Первая мировая война подходит к концу, кажется, счастье близко… Однако революция и гражданская война полностью меняют жизнь сестер Булавиных, их семей и всей страны. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальной жизнью.
Константин Худяков, режиссер: «Мне кажется, что времена, в которые происходит действие романа, очень рифмуются с нашим временем. Аналогию я не провожу, просто существование наших героев находится все время в экстремальной ситуации — ситуации бесконечного выбора, каждодневного, каждосекундного выбора — это очень напоминает нашу жизнь. Это страшное революционное время тоже заставляло людей шевелиться, заставляло менять привычные стереотипные ходы жизни на новые, свежие, неожиданные и порой рискованные».
В сентябре 2017 года на ежегодной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ прошла презентация нового издания книги «Хождение по мукам». Мировая премьера сериала состоялась в октябре 2017 года в Каннах, в рамках крупнейшего международного телерынка MIPCOM. Российская премьера сериала с успехом прошла в кинотеатре «Октябрь» 15 ноября 2017 года. Более 2000 гостей приехали на премьерный показ.
Совсем скоро и зрители телеканала НТВ станут свидетелями масштабной экранизации романа «Хождение по мукам». Премьера сериала «Хождение по мукам» — 27 ноября в 21:40 только в эфире телеканала НТВ.
Чтобы точно воссоздать историческую атмосферу произведения, режиссер Константин Худяков решил практически отказаться от бутафории и декораций, а в поисках уникальных интерьеров и пейзажей съемочная группа объехала несколько городов. По словам Константина Худякова, автор сценария Елена Райская блестяще адаптировала классику под формат киноэпопеи.
Сериал «Хождение по мукам» снят по мотивам легендарного романа о судьбах русской интеллигенции накануне революции. В центре истории — сестры Булавины: Катя и Даша, роли которых исполнили Юлия Снигирь и Аня Чиповская.
Даша Булавина приезжает учиться на юридических курсах из родной Самары в Петербург. Живет она вместе со старшей сестрой Катей и ее мужем, адвокатом Николаем Смоковниковым. Даша с головой уходит в жизнь творческой богемы Северной столицы и очаровывается молодым поэтом Алексеем Бессоновым. Но однажды вечером семейный уклад рушится: оказывается, Бессонов украл сердце ее замужней сестры. После открывшейся измены супруги разъезжаются, а Даша знакомится с инженером Балтийского завода Иваном Телегиным (Леонид Бичевин).
Аня Чиповская: «Мне безумно нравится в Даше, что при всей кажущейся хрупкости и юности, она по-настоящему сильный и смелый человек, способный на очень многое. Умеющий вести себя достойно и принимать жизнь. Она невероятно витальна и оптимистична. В ней есть что-то по-настоящему женское и здоровое, то коренное женское начало, которое несет радость, мир, покой и жизнь. Она напоминает мне мою бабушку. Такт, благородство, верность, сила, юмор, любовь — все вместе сочетается крайне редко. По-моему, в Даше это есть».
Катя — старшая из сестер, разница между ними пять лет. В начале повествования у Кати есть муж и дом, который она превратила в богемный салон с футуристическими картинами. Единственное, чего недостает их дому, — счастья. Когда близким становится известно о ее романе с поэтом Бессоновым, семья разваливается: Николай Иванович уезжает в Крым, Катя — во Францию. На родину ее возвращает Первая мировая война. В Москве Катя работает вместе с Дашей сестрами милосердия. Тогда же она и знакомится с молодым капитаном Вадимом Рощиным. Он сразу влюбляется в Катю, но не смеет разрушать ее брак.
Юлия Снигирь: «Я верила в этот фильм с самого начала. Под общий гул недоумения по поводу очередной экранизации я тихо верила в то, что хорошая литература — это серьезный фундамент. Знала, что Константин Павлович Худяков — большой мастер, а Елена Райская — блестящий сценарист. Я в этот фильм верю и очень его люблю. И Катю свою очень люблю. Мне не нужно было в себе ничего ломать ради нее — она как-то сразу слилась со мной в единое целое. Да, и пусть в меня бросит камень тот, кто скажет, что у нас с Аней не получилось стать сестрами».
Когда Первая мировая война подходит к концу, кажется, счастье близко… Однако революция и гражданская война полностью меняют жизнь сестер Булавиных, их семей и всей страны. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальной жизнью.
Константин Худяков, режиссер: «Мне кажется, что времена, в которые происходит действие романа, очень рифмуются с нашим временем. Аналогию я не провожу, просто существование наших героев находится все время в экстремальной ситуации — ситуации бесконечного выбора, каждодневного, каждосекундного выбора — это очень напоминает нашу жизнь. Это страшное революционное время тоже заставляло людей шевелиться, заставляло менять привычные стереотипные ходы жизни на новые, свежие, неожиданные и порой рискованные».
В сентябре 2017 года на ежегодной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ прошла презентация нового издания книги «Хождение по мукам». Мировая премьера сериала состоялась в октябре 2017 года в Каннах, в рамках крупнейшего международного телерынка MIPCOM. Российская премьера сериала с успехом прошла в кинотеатре «Октябрь» 15 ноября 2017 года. Более 2000 гостей приехали на премьерный показ.
Совсем скоро и зрители телеканала НТВ станут свидетелями масштабной экранизации романа «Хождение по мукам». Премьера сериала «Хождение по мукам» — 27 ноября в 21:40 только в эфире телеканала НТВ.
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