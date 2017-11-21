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    В порту Мурманска загорелся траулер

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    • Фото: b-port.com
    В порту Мурманска загорелся траулер

    В порту Мурманска загорелся траулер

    В порту Мурманска загорелся траулер
  • Фото: b-port.com

    • Рыболовецкий траулер загорелся утром 21 ноября в порту Мурманска. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время сварочных работ.

    Сигнал о возгорании поступил в 9:06 по московскому времени. По информации МЧС, ЧП произошло на траулере «Одиссей», который находится в одном из доков в районе мурманского судоремонтного завода.

    По предварительным данным, при проведении сварочных работ на судне загорелась его обшивка. На месте ЧП работают сотрудники четырех пожарных частей.

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