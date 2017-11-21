В порту Мурманска загорелся траулер

Рыболовецкий траулер загорелся утром 21 ноября в порту Мурманска. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время сварочных работ.
Сигнал о возгорании поступил в 9:06 по московскому времени. По информации МЧС, ЧП произошло на траулере «Одиссей», который находится в одном из доков в районе мурманского судоремонтного завода.
По предварительным данным, при проведении сварочных работ на судне загорелась его обшивка. На месте ЧП работают сотрудники четырех пожарных частей.
По предварительным данным, при проведении сварочных работ на судне загорелась его обшивка. На месте ЧП работают сотрудники четырех пожарных частей.
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