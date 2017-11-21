В порту Мурманска загорелся траулер

Рыболовецкий траулер загорелся утром 21 ноября в порту Мурманска. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время сварочных работ.

Сигнал о возгорании поступил в 9:06 по московскому времени. По информации МЧС, ЧП произошло на траулере «Одиссей», который находится в одном из доков в районе мурманского судоремонтного завода.



По предварительным данным, при проведении сварочных работ на судне загорелась его обшивка. На месте ЧП работают сотрудники четырех пожарных частей.