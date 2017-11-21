Жители Йемена вышли на улицы с криком о помощи

В Йемене жители вышли на улицы, требуя у международного сообщества срочной помощи.

Ситуацию в стране открыто называют гуманитарной катастрофой — закончилась питьевая вода, запасы еды на исходе.



Эпидемия холеры может захлестнуть Йемен в любой момент — больницы остались без медикаментов, нет даже необходимого минимума: порты заблокированы, а это основной канал поставок лекарств и товаров в республику. Только в этом году от холеры в Йемене умерли больше двух тысяч человек.