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    Жители Йемена вышли на улицы с криком о помощи. Йемен, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Йемена вышли на улицы с криком о помощи

    Жители Йемена вышли на улицы с криком о помощи

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    Жители Йемена вышли на улицы с криком о помощи

    Жители Йемена вышли на улицы с криком о помощи

    Жители Йемена вышли на улицы с криком о помощи

      В Йемене жители вышли на улицы, требуя у международного сообщества срочной помощи.

      Ситуацию в стране открыто называют гуманитарной катастрофой — закончилась питьевая вода, запасы еды на исходе.

      Эпидемия холеры может захлестнуть Йемен в любой момент — больницы остались без медикаментов, нет даже необходимого минимума: порты заблокированы, а это основной канал поставок лекарств и товаров в республику. Только в этом году от холеры в Йемене умерли больше двух тысяч человек.

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