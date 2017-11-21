В приморском зоопарке посетители напали на животных

Двое посетителей напали на животных в зоопарке в Приморье. Мужчины плевали в обитателей зверинца и кидали в них мелкие камни.
Александра Попова, представитель зоопарка: «Вчера в зоопарк приехала группа мужчин, двое из них пошли осматривать животных, а еще двое повели себя неадекватно. Было похоже, что они под воздействием каких-то средств, но утверждать этого мы не можем. В контактном вольере к ним подбежал поросенок, они его пнули. Начали плевать в животных».
Мужчинам сделали предупреждение, но их это не остановило. Один из них перелез через вольер к верблюдице и стал хватать ее за шерсть, сообщает РИА Новости. После этого посетителей выгнали из зоопарка.
Мужчины оказались весьма настойчивыми. Позже они вернулись в зоопарк.
Александра Попова: «У клеток с хищниками есть дополнительное ограждение для безопасности людей, так они пытались перелезть через него, плевали в тигрицу, во льва, кидали в них мелкие камни. Тогда уже экскурсовод не выдержала и выгнала их».
Представитель зоопарка рассказала, что они уже обратились в полицию и ждут приезда сотрудников ОВД.
Мужчинам сделали предупреждение, но их это не остановило. Один из них перелез через вольер к верблюдице и стал хватать ее за шерсть, сообщает РИА Новости. После этого посетителей выгнали из зоопарка.
Мужчины оказались весьма настойчивыми. Позже они вернулись в зоопарк.
Александра Попова: «У клеток с хищниками есть дополнительное ограждение для безопасности людей, так они пытались перелезть через него, плевали в тигрицу, во льва, кидали в них мелкие камни. Тогда уже экскурсовод не выдержала и выгнала их».
Представитель зоопарка рассказала, что они уже обратились в полицию и ждут приезда сотрудников ОВД.
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