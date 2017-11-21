Первые малыши родились в новом перинатальном центре в Нальчике

Первые малыши появились на свет в новом перинатальном центре в Нальчике. Оба младенца — мальчик и девочка — чувствуют себя хорошо.

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Строить центр начали в 2011 году в рамках федеральной целевой программы. Его оснастили самой современной аппаратурой, в том числе рентген-операционной, центром телемедицины, оборудованием для выхаживания детей с недостаточной массой тела.



Перинатальный центр может принять до 130 пациенток. Для работы в новом лечебном учреждении подготовили квалифицированные кадры. Местные специалисты прошли обучение, в том числе, на базе Санкт-Петербургской педиатрической академии и Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.







