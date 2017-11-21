Пэрис Хилтон объявила себя изобретателем селфи и поплатилась

Шквал критики обрушился на Пэрис Хилтон из-за неосторожного заявления. Светская львица в своем Twitter написала, что именно она изобрела селфи.

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Чтобы доказать читателям, что ее слова не пустая болтовня, Хилтон опубликовала совместное фото с популярной певицей Бритни Спирс, сделанное в 2001 году.



Лента знаменитости взорвалась тысячами комментариев разгневанных пользователей. Они припомнили, что сама Пэрис делала это гораздо раньше — в сериале «Одинокие сердца», в начале двухтысячных.



Другим пришел на память мистер Бин, который снимал автопортрет с помощью фотоаппарата Polaroid в начале 1990-х. Еще один пользователь раскопал в Сети селфи сэра Пола Макартни, а это уже 1959 год, то есть почти за полвека до снимков Пэрис и Бритни!



А некий русскоязычный подписчик отличился, запостив фрагмент четвертой серии советского мультфильма «Ну, погоди», где довольный собой Волк делает селфи на стадионе. Это начало 1970-ых.



Самые дотошные углубились в историю и раскопали снимок тех времен, когда фотография только зарождалась. На нем запечатлен один из ее пионеров — Роберт Корнелиус. Он сделал первое в 1839 году.