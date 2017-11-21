Путин рассказал о новой государственной программе вооружения

Президент Владимир Путин встретился с главнокомандующими войск и представителями оборонной промышленности в Сочи. На встрече говорили о новой государственной программе вооружения.

По словам президента, программа должна, прежде всего, обеспечить гарантированное стратегическое сдерживание, а в случае потенциальной угрозы — нейтрализовать её.



Владимир Путин: «Наши армия и флот должны обладать самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые учитывают, в том числе, вероятные изменения в стратегии и в тактике вооруженной борьбы в будущем. И по своим характеристикам находятся на уровне, а лучше всего — превосходят зарубежные аналоги, потому что если мы хотим быть впереди, если мы хотим побеждать, мы должны быть лучше».



Путин отметил, что для того, чтобы все это выполнить, важно не только разрабатывать перспективные технологии, но и вовремя запускать их в производство. Всего, по предварительным оценкам, на новую программу вооружения государство потратит 19 триллионов рублей.



