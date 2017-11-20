Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певиц года. Первое место в рейтинге заняла Бейонсе. Звезда заработала больше 100 миллионов долларов.
По данным Forbes, 36-летняя звезда смогла заработать за год около 105 миллионов долларов. В эту сумму входят средства, полученные от гастрольной деятельности и продаж нового альбома певицы Lemonade.
На втором месте оказалась представительница Великобритании — 29-летняя Адель. Она заработала 69 миллионов долларов.
Третью строчку заняла лидировавшая в прошлом году Тейлор Свифт. Она заработала 44 миллиона долларов. Издание отмечает, что у певицы есть все шансы вернуться на первое место. Недавно она представила публике свой новый альбом и вскоре должна отправиться в масштабный концертный тур в поддержку пластинки.
Заработок звезд оценивался за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года.
На втором месте оказалась представительница Великобритании — 29-летняя Адель. Она заработала 69 миллионов долларов.
Третью строчку заняла лидировавшая в прошлом году Тейлор Свифт. Она заработала 44 миллиона долларов. Издание отмечает, что у певицы есть все шансы вернуться на первое место. Недавно она представила публике свой новый альбом и вскоре должна отправиться в масштабный концертный тур в поддержку пластинки.
Заработок звезд оценивался за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года.
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