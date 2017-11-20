Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Пушкинский дом устроил выставку о писателях в неволе. Санкт-Петербург, выставки и музеи, литература, писатели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПушкинский дом устроил выставку о писателях в неволе

    Пушкинский дом устроил выставку о писателях в неволе

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    Пушкинский дом устроил выставку о писателях в неволе

    Пушкинский дом устроил выставку о писателях в неволе

      Экспозиция, посвященная Аввакуму, Пушкину, Достоевскому, Солженицыну, открылась в институте русской литературы в рамках научной конференции.

      Редкие архивные рукописи стали источником размышлений и порой неожиданных выводов для самих исследователей. Среди уникальных экспонатов — «Житие протопопа Аввакума». Этот памятник русской литературы XVII века был написан старообрядцем в ссылке в Пустозерье.

      Собрали ученые и записи Пушкина, сделанные им в Михайловском, и письма ссыльного Достоевского из Семипалатинска.

      Второй условный раздел выставки представляет эпоху Солженицына и его современников. Здесь план Соловков, нарисованный Лихачёвым, фрагменты дневников Бродского и документы, связанные с арестом самого Солженицына.

      Тема тюрьмы занимает центральное место в творчестве Александра Солженицына и одновременно является сквозной для всей мировой литературы. Губительный опыт изгнания оказался для многих писателей стимулом для переосмысления и создания новых сюжетов и образов.

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