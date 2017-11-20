Пушкинский дом устроил выставку о писателях в неволе

Экспозиция, посвященная Аввакуму, Пушкину, Достоевскому, Солженицыну, открылась в институте русской литературы в рамках научной конференции.

Редкие архивные рукописи стали источником размышлений и порой неожиданных выводов для самих исследователей. Среди уникальных экспонатов — «Житие протопопа Аввакума». Этот памятник русской литературы XVII века был написан старообрядцем в ссылке в Пустозерье.



Собрали ученые и записи Пушкина, сделанные им в Михайловском, и письма ссыльного Достоевского из Семипалатинска.



Второй условный раздел выставки представляет эпоху Солженицына и его современников. Здесь план Соловков, нарисованный Лихачёвым, фрагменты дневников Бродского и документы, связанные с арестом самого Солженицына.



Тема тюрьмы занимает центральное место в творчестве Александра Солженицына и одновременно является сквозной для всей мировой литературы. Губительный опыт изгнания оказался для многих писателей стимулом для переосмысления и создания новых сюжетов и образов.