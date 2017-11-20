Петербургская промзона стала декорацией для неонуар-триллера об Америке 80-х

Достаточно ли в Петербурге мрачных местечек, чтобы соответствовать антуражу самых скверных и опасных мест Америки 80-х ? Атмосферу задворок Лос-Анджелеса воссоздают в городских переулках и промзонах авторы фильма «Кое-что задаром».

Картину снимают в редком для отечественного киножанре неонуар-триллера. Причем снимают отнюдь не задаром, но совсем без крупных инвесторов — за свои деньги и средства, полученные от краудфандинга, то есть жертвователей из Интернета. Правда, это обстоятельство не помешало привлечь к участию в съемках известных актеров.



Вообще-то «Кое-что задаром» — рассказ Роберта Шекли, который условно относят к юмористическим. В фильме петербургского режиссера Алексея Талызина — героям совсем не смешно. Ведь расплачиваться за исполненные неким фантастическим предметом желания приходится самым дорогим…



Нескончаемая ночь, непроходящий дождь, ключи к разгадкам, выхваченные из мрака светом устаревших настольных ламп. Визуальные законы жанра нео-нуар молодая съемочная группа старается создать по всем канонам.



Это очень пижонское кино. В том смысле, что стилизация под голливудские триллеры должна быть такой, чтобы никто не смог узнать в кадре Петербург. К примеру, в подготовке к очередной сцене на станции «Сортировочная» в смонтированных кадрах уже не веришь, что всё снято по эту сторону океана.



В бывшем огромном цеху предприятия на проспекте Обуховской обороны сначала возвели полицейский участок, потом квартиру главного героя — детектива, расследующего серию загадочных убийств, теперь вот больницу. Стопроцентно голливудский антураж — чистый петербургский хенд-мейд.



Алексей Талызин, режиссер фильма «Кое-что задаром»: «Визуальные решения по графике изобразительно сильные, но в то же время незатратные. Мы можем сделать и рассказать свою историю в атмосфере темного, мрачного Голливуда».



Впрочем, голливудской стилистике соответствует не только антураж, но и поведение героев. Актеры не просто ориентируются на игру своих заокеанских коллег.



К участию, в съемках привлекли консультанта — россиянина, 17 лет прослужившего в полиции Окленда. Это как раз в Калифорнии. Так что, знаменитое «У вас есть право хранить молчание…» в фильме будет звучать предельно достоверно.



Михаил Лапидус, блогер, офицер Департамента полиции Окленда (США) в отставке: «Я показывал, какие используются захваты, как надеваются наручники, как задержанным зачитываются права. Мы работаем над достоверностью».



Игорь Ботвин, Валерий Кухарешин, Александр Удалов — участвовать в отнюдь не в высокобюджетной ленте известные актеры согласились охотно. И это уже особенность нашего, российского кино. За эффектным видеорядом и впечатляющими спецэффектами они смогли увидеть важные мысли, которые захотелось донести до зрителя.



Дальнейшая судьба самого мрачного российского фильма современности пока туманна. Сначала картина будет снята в коротком метре. Затем будут через Интернет собирать деньги на создания полной версии. В Петербурге реальном даже очень интересное кое-что не сделаешь задаром.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв погрузился в мрачную атмосферу.