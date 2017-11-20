Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Россиянина арестовали по подозрению в убийстве на Кипре

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    Россиянина арестовали по подозрению в убийстве на Кипре

    Россиянина арестовали по подозрению в убийстве на Кипре

    Российское посольство на Кипре изучает информацию об аресте предполагаемого убийцы гражданина Болгарии. В этом преступлении подозревают россиянина.

    Российская дипмиссия изучает информацию об аресте россиянина, который, предположительно, убил болгарина.

    Посольство РФ: «В настоящее время проводятся мероприятия по прояснению ситуации, подтверждению гражданства подозреваемого и всех деталей, связанных с происшествием».

    По данным местных СМИ, болгарин Даниэль Николов был убит 11 ноября. По версии следствия, гражданин России, чье имя не называется, нанес ему более 10 ударов ножом и скрылся с места убийства, ТАСС.

    Известно, что они работали вместе на стройплощадках и некоторое время жили в одной квартире. По предварительной информации, россиянин находился в финансовой зависимости от Николова и это могло стать причиной конфликта, который закончился убийством.

    Как сообщают СМИ, россиянин уже сознался в преступлении и подтвердил, что совершил убийство знакомого в его квартире после драки.

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