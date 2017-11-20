Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    У Русского музея появились кормушки для птиц. Санкт-Петербург, выставки и музеи, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ Русского музея появились кормушки для птиц

    У Русского музея появились кормушки для птиц

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    У Русского музея появились кормушки для птиц

    У Русского музея появились кормушки для птиц

      Сегодня в преддверии зимы сотрудники петербургского музея развешивали домики для птиц.

      Русский музей начал готовиться к зиме. Сегодня на Кленовой аллее перед Михайловским замком появились первые кормушки для птиц.

      Это традиционная акция. Синичкин день проходит ежегодно. Сотрудники сокровищницы отечественного искусства совместно с орнитологами приглашают школьников на лекции и рассказывают им не только о том, каких пернатых можно встретить зимой в Летнем саду, но и как правильно их кормить. Синицы любят сало, особенно в морозы. Но самое лучшее лакомство для всех пернатых — сырые семечки.

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