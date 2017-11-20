Минстрой готовит новые стандарты жилья

В России будут строить меньше однокомнатных квартир. Как объяснили в Минстрое, на смену самым ходовым на рынке «однушкам» должны прийти квартиры свободной планировки — в них комфортнее.
Минстрой и АИЖК разрабатывают новые стандарты жилья массовой застройки. Самое любопытное — намерение сократить долю популярных однокомнатных квартир с 50% до 40%.
Как пояснили «Известиям» в Минстрое, логика такая: сейчас в однокомнатные квартиры заселяются не одинокие люди или пары, а целые семьи, для которых такие условия некомфортны. А планировку квартир с большим количеством комнат удастся разнообразить, это позволит расширить палитру форматов, и граждане смогут более гибко подходить к выбору квартир. Скажем, предпочесть не «однушку», а студию.
Еще в квартирах будущего поднимут высоту потолков, с нынешних 2,5 м до отметки 2,8 м. Также предлагают ввести норму расстояния от жилого дома до ближайшей школы в 200 м и до ближайшей парковки — в 150 м.
Как пояснили «Известиям» в Минстрое, логика такая: сейчас в однокомнатные квартиры заселяются не одинокие люди или пары, а целые семьи, для которых такие условия некомфортны. А планировку квартир с большим количеством комнат удастся разнообразить, это позволит расширить палитру форматов, и граждане смогут более гибко подходить к выбору квартир. Скажем, предпочесть не «однушку», а студию.
Еще в квартирах будущего поднимут высоту потолков, с нынешних 2,5 м до отметки 2,8 м. Также предлагают ввести норму расстояния от жилого дома до ближайшей школы в 200 м и до ближайшей парковки — в 150 м.
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