Патриарх Кирилл предупредил о приближении конца света

Предстоятель Русской православной церкви выступил с речью после божественной литургии в храме Христа Спасителя.

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По мнению патриарха, человечество, погрязнув во грехе, приближается к концу света. Как он считает, нельзя не замечать того, что происходит вхождение в «критический период развития». Предстоятель РПЦ призвал всех людей, которые любят родину, сплотиться.



Патриарх Кирилл: «Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов».



Он напомнил, что наступление конца света, согласно христианскому вероучению, зависит от самих людей. Поэтому каждый должен осознать свою ответственность за Россию и все человечество, чтобы остановить «сползание в бездну окончания истории».



Патриарх заявил, что грех в настоящее время часто демонстрируют притягательным способом, в частности, через театр или кинематограф. По его словам, искусство, призванное обогащать личность, превращается в «гирю, не дающую человеку взлететь».



Патриарх Кирилл: «Я имею в виду не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о некоей своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать с толку людей».



Более того, по мнению предстоятеля РПЦ, сейчас многие представители интеллигенции повторяют ошибку предшественников, «доведших страну до гибели революционных событий» 1917 года. Патриарх призвал не раскачивать «лодку человеческих страстей», потому что люди в настоящее время и так постоянно находятся под негативным влиянием, «разрушающим духовную жизнь».



