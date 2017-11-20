Ребенку сожгли лицо во время процедур в новосибирской больнице

Следователи СК в Новосибирске по заявлению родителей проверяют информацию о получении
13-летним ребенком ожога лица при проведении медицинской процедуры в местной больнице.
Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, ребенок получил ожог при проведении процедуры в физиокабинете в помещении больницы №4 имени Гераськова.
Следователи устанавливают все обстоятельства получения ребенком ожога. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.
Следователи устанавливают все обстоятельства получения ребенком ожога. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.
Комментарии