Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    Актер Харрисон Форд помог попавшей в ДТП женщине

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Charles Platiau
    Актер Харрисон Форд помог попавшей в ДТП женщине

    Актер Харрисон Форд помог попавшей в ДТП женщине

    Актер Харрисон Форд помог попавшей в ДТП женщине
  • Фото: Reuters © 2017, Charles Platiau

    • Звезда Голливуда Харрисон Форд не остался в стороне, увидев дорожную аварию с пострадавшей женщиной.

    Инцидент произошел 19 ноября на автостраде в городе Санта Паула в штате Калифорния. Автомобиль, которым управляла женщина, вылетел с дороги. 75-летний Форд, ехавший на своем автомобиле позади, остановился на обочине и вместе с другими очевидцами начал оказывать помощь автомобилистке. Пострадавшую с легкими травмами отправили в больницу на подъехавшей машине скорой помощи, сообщает TMZ.


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