Актер Харрисон Форд помог попавшей в ДТП женщине

Звезда Голливуда Харрисон Форд не остался в стороне, увидев дорожную аварию с пострадавшей женщиной.
Инцидент произошел 19 ноября на автостраде в городе Санта Паула в штате Калифорния. Автомобиль, которым управляла женщина, вылетел с дороги. 75-летний Форд, ехавший на своем автомобиле позади, остановился на обочине и вместе с другими очевидцами начал оказывать помощь автомобилистке. Пострадавшую с легкими травмами отправили в больницу на подъехавшей машине скорой помощи, сообщает TMZ.
Harrison Ford Helps Woman Who Crashed Car Off Highway https://t.co/TjtKOFi9hW— TMZ (@TMZ) 20 ноября 2017 г.
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