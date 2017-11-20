Прокуроры вмешались в скандал с кремированием нижегородца в московской больнице

В вопиющем случае с исчезновением молодого человека, приехавшего в Москву на заработки, теперь будут разбираться прокуроры. В ведомстве начали проверку после того, как стали известны все обстоятельства этой шокирующей истории. 29-летний Максим Беляев поступил в больницу, там скоропостижно скончался. Это было еще в сентябре. Родственникам о его смерти даже не сообщили.

Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Вязовая, Любовь Салькина, не переставая, плачет и до сих пор пытается понять, почему ей не дали попрощаться с сыном. Тело Максима Беляева ни мать, ни вдова так не видели. Хоронить пришлось лишь его прах. О том, что мужчина умер от пневмонии в московской больнице, родные узнали лишь спустя два месяца после его смерти. За это время столичные медики успели его кремировать.



Из Лыскова в Москву Максим Беляев уехал на заработки, редко писал и звонил, рассказывает мать. Говорил, что времени не хватает. В своем последнем письме он просил не волноваться: мол, жив и здоров, все нормально. В день рождения годовалого сына семья с нетерпением ждала звонка, но Максим молчал. Родные обратились в полицию с просьбой его найти, позже участковый сообщил им трагическую новость. Но еще большим ударом для родственников стала весть о том, что тела нет, из морга его давно отправили в крематорий.



Ульяна Кочерова, вдова: «Мы жили обычной жизнью и ничего не знали об этом».



Как так вышло, недоумевает мать, что никому из родных так и не сообщили о смерти Максима? И почему от тела так спешно избавились? Медики говорят, что они пытались найти родственников мужчины, но не смогли, кремировали как бездомного. Хотя уже точно известно, что при себе у Максима были все документы.



Патологоанатом ГКБ имени Вересаева: «Прописка — это не место проживания. Да, человек может быть прописан, но при этом жить на улице. Это без определенного места жительства, а не без прописки».



В свою очередь медики говорят, что сразу после смерти пациента (Максим скончался от пневмонии) они передали все данные в районный отдел полиции. Оттуда информации о родственниках так и не дождались. Но почему тогда Максима просто не похоронили за государственный счет, как и бывает в таких случаях, а отправили тело в крематорий? Ведь чтобы провести такую процедуру нужно оформить массу разрешительных документов.



Тимур Матвеев, адвокат: «Тело было кремировано без согласия родственников в нарушение порядка и регламента, утвержденного Минздравом. Возможно, врачи пытаются скрыть именно причину смерти, может быть, она носила характер врачебной ошибки, может быть, имело место какое-либо иное обстоятельство, которое врачи хотели скрыть, поэтому такая поспешность в проведении кремации и была вызвана этими обстоятельствами».



Так что же это — чья-то халатность или трагическое стечение обстоятельств? Родные Максима Беляева очень надеются, что ответить на все их вопросы помогут в прокуратуре, куда они уже обратились с заявлением. В надзорном ведомстве начали проверку и запросили в больнице все необходимые документы.