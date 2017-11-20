Провинциальная модель plus size обвинила московского художника в домогательствах

Популярная в последнее время на Западе тенденция обвинять друг друга в сексуальных домогательствах дошла до России. Провинциальная натурщица обратилась с заявлением на столичного художника. Модель plus size утверждает, что мастер якобы склонял ее к интиму. Кроме того, заставил похудеть, тем самым оставив без заработка.

Вряд ли девушка выйдет из этой скандальной истории победительницей. Ее тоже уличили в неподобающем поведении: якобы она вторглась в семью художника и пыталась ее разрушить, регулярно отправляя свои откровенные снимки.



Модель Наталья Цуркан рассказала, что, когда известный столичный живописец Алексей Бриков предложил ей заглянуть в мастерскую и попозировать для портрета, ее счастью не было предела. Но художник сразу дал понять: прежде чем стать его музой, нужно продемонстрировать все свои достоинства. Модели пришлось покориться.



Наталья Цуркан: «Топлес и попу высылай. Вот моя грудь. Причем прошу никому не показывать, потому что я очень стеснительная».



Бриков между тем не стеснялся, уверяет натурщица. Якобы тут же пригласил на свидание и дал понять: речь об интиме. Но для начала потребовал, чтобы модель скинула лишнее. Получив отказ, он решил отомстить. Свои снимки, которые отправляла Брикову, девушка нашла на просторах Интернета, да еще и с глумливыми комментариями.



Девушка поняла: они с художником все же встретятся, но уже в суде. В первую очередь Наталья намерена доказать факт домогательств. Но художник, как оказалось, готов выступить с встречным иском. Он клянется: хитрая провинциалка пытается оклеветать его. По его словам, она сама засыпала женатого мужчину своими откровенными фотографиями, а теперь еще и предъявляет претензии.



Натурщица едва ли не внесла разлад и в его семейную жизнь, уверяет Бриков. Писала супруге, и та поначалу даже поверила, что у мужа интрижка на стороне. Но теперь полагает, что девушка таким образом хочет заработать на честном имени художника.



В свою очередь адвокаты говорят: странно обвинять в домогательствах человека, с которым девушка ни разу не виделась. А вот если утечка эротических снимков в Сеть — дело рук Брикова, то за этот поступок ему придется отвечать.



Подробности — в видеоматериале.