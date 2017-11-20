Телеканал НТВ приступил к съемкам сериала «Реализация»

В Великом Новгороде начались съемки сериала «Реализация» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли. Проект будет представлять собой новеллы о жизни разных полицейских, попавших в необычные ситуации.

В центре сюжета одной из новелл — майор Андрей Красавец (Дмитрий Паламарчук), который предан работе и является лучшим в своем деле. После конфликта с влиятельным бизнесменом его переводят на должность простого участкового в центральный район Петербурга. Понижение в должности обостряет давно накаленные отношения в его семье. Теперь все, чего хочет Красавец, — это тихо прослужить три года, чтобы выйти на заслуженную пенсию. Однако участившиеся столкновения между его коллегами и преступниками не могут оставить героя в стороне. И Красавец намерен разобраться, кто прав, а кто виноват, чего бы это ему ни стоило.



Дмитрий Паламарчук, актер: «Меня сразу привлек сценарий: динамика, которая нарастает, как снежный ком, и ускоряет темп, просто не дает оторваться от сюжета. Я играю сотрудника полиции, который предан свой работе настолько, что от этого часто страдает его собственная семья. Это решительный, действенный и уверенный человек. Однако судьба складывается таким образом, что именно эти качества в какой-то момент рушат его жизнь. Главная сложность, с которой придется столкнуться моему герою, — это поиск самого себя. Когда он попадает на новое место, у него появляется возможность начать все заново. Но вот попытается ли он поспорить со своим эго или продолжит наступать на одни и те же грабли — загадка, которую решить не так просто».



Вторая новелла повествует о майоре полиции Истратове. Однажды ему поступает информация, что в Петербург вернулся особо опасный преступник Игорь Кормильцев по кличке Пионер. У Истратова с ним личные счеты: несколько лет назад Пионер стрелял в полицейского, который чудом остался жив. С тех пор жизнь майора кардинально изменилась. В данный момент его подозревают в получении крупной взятки. Поэтому задержать Пионера Истратов обязан до того, как на него самого наденут наручники.



А Лёня Галкин — представитель золотой молодежи, непонятным образом оказавшийся в полиции. Он вынужден практически в одиночку разбираться в обстоятельствах гибели своей невесты — молодого, перспективного адвоката Юлии Ольшанской. Впервые в жизни парень готов идти до конца и любой ценой задержать убийц. Но кто-то очень могущественный пытается помешать его расследованию. Жизнь Галкина и его близких оказывается под угрозой.



Каждый день жизнь испытывает героев на прочность. Несмотря на разницу в характерах, все они связаны одним общим делом — службе в полиции. И у каждого из них — своя реализация. Необычные истории из жизни полицейских — в остросюжетной криминальной драме «Реализация».