«Миллионы ущерба»: на старте гонки в Макао разбились 16 машин

Стартовый заезд на гонках Кубка мира в Макао войдет в историю не иначе как «стартовый завал».

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На трассе столкнулись 16 из 20 машин, участвовавших в гонке. Пилоты едва успели разогнаться, как испанский гонщик Даниэль Хункаделья, ехавший четвертым, не вписался в поворот и ударился о стену в самом узком месте.



Дальше все пошло по принципу домино: спорткары стали врезаться друг в друга. Один из болидов подбросило вверх, и он оказался на крышах других машин.



Глядя, как бьются дорогие машины, комментатор не смог сдержать эмоций.



Комментатор: «Миллионы, миллионы, миллионы долларов ущерба!»







Гонку пришлось остановить. Но расчистили затор довольно быстро — с помощью подъемных кранов и специальных тросов. Однако продолжить гонку смогли только восемь участников. Они ехали тише остальных и в итоге оказались в выигрыше.