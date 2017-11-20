Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    «Миллионы ущерба»: на старте гонки в Макао разбились 16 машин

    комментировать
    • Фото: CrashRacing / youtube.com
    «Миллионы ущерба»: на старте гонки в Макао разбились 16 машин

    «Миллионы ущерба»: на старте гонки в Макао разбились 16 машин

    «Миллионы ущерба»: на старте гонки в Макао разбились 16 машин
  • Фото: CrashRacing / youtube.com

    • Стартовый заезд на гонках Кубка мира в Макао войдет в историю не иначе как «стартовый завал».

    На трассе столкнулись 16 из 20 машин, участвовавших в гонке. Пилоты едва успели разогнаться, как испанский гонщик Даниэль Хункаделья, ехавший четвертым, не вписался в поворот и ударился о стену в самом узком месте.

    Дальше все пошло по принципу домино: спорткары стали врезаться друг в друга. Один из болидов подбросило вверх, и он оказался на крышах других машин.

    Глядя, как бьются дорогие машины, комментатор не смог сдержать эмоций.

    Комментатор: «Миллионы, миллионы, миллионы долларов ущерба!»



    Гонку пришлось остановить. Но расчистили затор довольно быстро — с помощью подъемных кранов и специальных тросов. Однако продолжить гонку смогли только восемь участников. Они ехали тише остальных и в итоге оказались в выигрыше.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru