Подростки облили бензином и подожгли бездомных щенков в Красноярске

Школьники-живодеры жестоко расправились с несколькими щенками в Красноярске. Выжить удалось только одному щенку.
О жестоком убийстве нескольких животных сообщили в красноярской группе «Хатико» в соцсети в «ВКонтакте». В этом сообществе, где предлагают помощь животным, рассказали историю щенка, который получил имя Лёша.
Из сообщения в группе «Хатико»: «Его облили бензином и подожгли. Маленькому Лёшке (Лакки) нужна ваша помощь!»
В сообществе размещены фотографии щенка, у которого видна рана на морде. По данным автора сообщения, Лёша пострадал от рук школьников, которые приходят на место обитания семейства собак и жестоко расправляются с животными.
Подростки облили бензином нескольких щенков и подожгли. Выжить удалось только Лёше.
Из сообщения в группе «Хатико»: «Чудом он остался жив, остальные собратья погибли. Доставлен в клинику, сейчас его жизнь вне опасности, он проходит лечение».
Однако там, где раньше жил Лёша, остались щенки из другого помета. Сообщается, что им может грозить смерть от рук подростков. Жителей Красноярска призывают взять пушистых малышей на передержку, чтобы спасти их.
Из сообщения в группе «Хатико»: «Его облили бензином и подожгли. Маленькому Лёшке (Лакки) нужна ваша помощь!»
В сообществе размещены фотографии щенка, у которого видна рана на морде. По данным автора сообщения, Лёша пострадал от рук школьников, которые приходят на место обитания семейства собак и жестоко расправляются с животными.
Подростки облили бензином нескольких щенков и подожгли. Выжить удалось только Лёше.
Из сообщения в группе «Хатико»: «Чудом он остался жив, остальные собратья погибли. Доставлен в клинику, сейчас его жизнь вне опасности, он проходит лечение».
Однако там, где раньше жил Лёша, остались щенки из другого помета. Сообщается, что им может грозить смерть от рук подростков. Жителей Красноярска призывают взять пушистых малышей на передержку, чтобы спасти их.
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