Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели

    Синоптики: холода придут в Москву в конце недели

    комментировать

    Синоптики: холода придут в Москву в конце недели

    Синоптики: холода придут в Москву в конце недели

    Похолодание ожидается в столичном регионе в пятницу, столбики термометра могут опуститься до минус 8 градусов.

    Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», «в последний день рабочей недели над берегами Москвы-реки расположится антициклон».

    Из сообщения погодного центра: «Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Минус 4 — минус 6 ночью в столице, минус 3 — минус 8 по области и минус 2 — минус 4 в Москве днем, минус 1 — минус 6 по области».

    Таким образом, на этой неделе пятница станет самым холодным днем, а понедельник — самым теплым, отметили в погодном центре.

    смотретьСиноптики обещают москвичам плюсовую температуру в ноябре и оттепель в декабре
    Синоптики обещают москвичам плюсовую температуру в ноябре и оттепель в декабре
    Между тем накануне Гидрометцентр сообщал, что дневная температура на предстоящей неделе уверенно продержится в плюсе, а заморозки ожидаются только по ночам. Сообщалось также, что теплее обычного будет и весь декабрь.

    Новости по теме

    Осень-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru