Синоптики: холода придут в Москву в конце недели

Похолодание ожидается в столичном регионе в пятницу, столбики термометра могут опуститься до минус 8 градусов.
Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», «в последний день рабочей недели над берегами Москвы-реки расположится антициклон».
Из сообщения погодного центра: «Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Минус 4 — минус 6 ночью в столице, минус 3 — минус 8 по области и минус 2 — минус 4 в Москве днем, минус 1 — минус 6 по области».
Таким образом, на этой неделе пятница станет самым холодным днем, а понедельник — самым теплым, отметили в погодном центре.
Между тем накануне Гидрометцентр сообщал, что дневная температура на предстоящей неделе уверенно продержится в плюсе, а заморозки ожидаются только по ночам. Сообщалось также, что теплее обычного будет и весь декабрь.
Из сообщения погодного центра: «Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Минус 4 — минус 6 ночью в столице, минус 3 — минус 8 по области и минус 2 — минус 4 в Москве днем, минус 1 — минус 6 по области».
Таким образом, на этой неделе пятница станет самым холодным днем, а понедельник — самым теплым, отметили в погодном центре.
Между тем накануне Гидрометцентр сообщал, что дневная температура на предстоящей неделе уверенно продержится в плюсе, а заморозки ожидаются только по ночам. Сообщалось также, что теплее обычного будет и весь декабрь.
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