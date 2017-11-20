В Чите мужчина прокатился по асфальту на санях, привязанных к авто: видео

Нарушитель устроил «искрометный» заезд на санях за машиной по улице Ленина в Чите.
Видеозапись необычного заезда была размещена в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Регион-75. Чита». На кадрах видно, что мужчина, привязавший сани к машине, катится по проезжей части. Притом из-под полозьев из-за отсутствия снега летит сноп искр.
Сообщается, что заезд на санках прошел вечером возле кинотеатра «Удокан». В нем принимали участие два автомобиля. К одному были привязаны сани, а из второго велась съемка. Теперь в Чите изучают видеозапись, чтобы установить личности нарушителей.
Сообщается, что заезд на санках прошел вечером возле кинотеатра «Удокан». В нем принимали участие два автомобиля. К одному были привязаны сани, а из второго велась съемка. Теперь в Чите изучают видеозапись, чтобы установить личности нарушителей.
Комментарии