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    В Чите мужчина прокатился по асфальту на санях, привязанных к авто: видео. соцсети, Чита. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Чите мужчина прокатился по асфальту на санях, привязанных к авто: видео

    В Чите мужчина прокатился по асфальту на санях, привязанных к авто: видео

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    В Чите мужчина прокатился по асфальту на санях, привязанных к авто: видео

    В Чите мужчина прокатился по асфальту на санях, привязанных к авто: видео

    В Чите мужчина прокатился по асфальту на санях, привязанных к авто: видео

      Нарушитель устроил «искрометный» заезд на санях за машиной по улице Ленина в Чите.

      Видеозапись необычного заезда была размещена в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Регион-75. Чита». На кадрах видно, что мужчина, привязавший сани к машине, катится по проезжей части. Притом из-под полозьев из-за отсутствия снега летит сноп искр.

      Сообщается, что заезд на санках прошел вечером возле кинотеатра «Удокан». В нем принимали участие два автомобиля. К одному были привязаны сани, а из второго велась съемка. Теперь в Чите изучают видеозапись, чтобы установить личности нарушителей.

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