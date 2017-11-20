Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода под Тамбовом

В Тамбовской области следователи выясняют обстоятельства «пьяного» ДТП, который устроил один из полицейских.
Дорожный инцидент произошел на улице Некрасова города Рассказово. Ночью 19 ноября машина под управлением нетрезвого сотрудника ГИБДД выехала на встречку и сбила шедшего по обочине пешехода. 48-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался в машине скорой.
В отношении 35-летнего сотрудника полиции возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый задержан.
Ровно месяц назад, вечером 19 октября, другой нетрезвый страж порядка сбил в одном из районов области 9-летнюю девочку. Авария произошла в поселке Сосновка около дома ребенка. После ДТП полицейский доставил школьницу в районную больницу. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы головы и перелом тазобедренной кости. Как передает РИА Новости, ребенок уже выписан из больницы.
В отношении 35-летнего сотрудника полиции возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый задержан.
Ровно месяц назад, вечером 19 октября, другой нетрезвый страж порядка сбил в одном из районов области 9-летнюю девочку. Авария произошла в поселке Сосновка около дома ребенка. После ДТП полицейский доставил школьницу в районную больницу. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы головы и перелом тазобедренной кости. Как передает РИА Новости, ребенок уже выписан из больницы.
Комментарии