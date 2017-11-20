Пятнадцать человек пострадали при аварии на аттракционе в Таиланде

Пятнадцать человек получили травмы в результате аварии на карусели Monster Ride во временном парке аттракционов в провинции Самутпракан недалеко от Бангкока.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Monster Ride представляет собой карусель с изменяемой высотой вращения, выполненную в виде гигантского спрута, к щупальцам которого прикреплены кабинки с сиденьями на двух человек каждая.
Два щупальца обвалились в момент работы аттракциона, в результате чего несколько кабинок упали на землю с небольшой высоты, говорится в сообщении. Пятнадцать пострадавших были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Тяжелых травм не выявлено ни у одного из них.
Все пострадавшие — граждане Таиланда, принимавшие участие в ежегодной ярмарке. Сборно-разборный парк аттракционов был установлен на площади, где проходит ярмарка. Расследованием инцидента занимается местная полиция.
Два щупальца обвалились в момент работы аттракциона, в результате чего несколько кабинок упали на землю с небольшой высоты, говорится в сообщении. Пятнадцать пострадавших были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Тяжелых травм не выявлено ни у одного из них.
Все пострадавшие — граждане Таиланда, принимавшие участие в ежегодной ярмарке. Сборно-разборный парк аттракционов был установлен на площади, где проходит ярмарка. Расследованием инцидента занимается местная полиция.
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