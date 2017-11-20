Подозреваются все
ТВ-Эфир
Подозреваются все

    Пятнадцать человек пострадали при аварии на аттракционе в Таиланде

    комментировать
    • Фото: @js100radio /twitter.com
    Пятнадцать человек пострадали при аварии на аттракционе в Таиланде

    Пятнадцать человек пострадали при аварии на аттракционе в Таиланде

    Пятнадцать человек пострадали при аварии на аттракционе в Таиланде
  • Фото: @js100radio /twitter.com

    • Пятнадцать человек получили травмы в результате аварии на карусели Monster Ride во временном парке аттракционов в провинции Самутпракан недалеко от Бангкока.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Monster Ride представляет собой карусель с изменяемой высотой вращения, выполненную в виде гигантского спрута, к щупальцам которого прикреплены кабинки с сиденьями на двух человек каждая.

    Два щупальца обвалились в момент работы аттракциона, в результате чего несколько кабинок упали на землю с небольшой высоты, говорится в сообщении. Пятнадцать пострадавших были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Тяжелых травм не выявлено ни у одного из них.

    Все пострадавшие — граждане Таиланда, принимавшие участие в ежегодной ярмарке. Сборно-разборный парк аттракционов был установлен на площади, где проходит ярмарка. Расследованием инцидента занимается местная полиция.

    Пятнадцать человек пострадали при аварии на аттракционе в Таиланде. аттракционы, Таиланд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Пятнадцать человек пострадали при аварии на аттракционе в Таиланде. аттракционы, Таиланд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru