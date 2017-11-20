Скончался знаменитый серийный убийца Чарльз Мэнсон

В Управлении исправительных и воспитательных учреждений Калифорнии подтвердили сообщения о смерти маньяка и указали, что он умер из-за естественных причин.Чарльз Мэнсон — один из наиболее известных американских преступников XX века. В 1968 году стал лидером религиозной группировки «Семья». Мужчина проповедовал приближение апокалиптической гонки, войны, которая разрушит США и оставит «Семью» у власти. Летом 1969 года он и три его сообщницы зверски убили жену режиссера Романа Полански, актрису Шэрон Тейт, которая находилась на девятом месяце беременности, и четырех ее знакомых. Также Мэнсон был признан виновным в двух других убийствах. Считается, что группировка «Семья», включая самого Мэнсона, причастна к 35 расправам.В 1972 году после введения в штате Калифорния моратория на высшую меру наказания приговор ему был заменен пожизненным заключением.Имя Мэнсона стало нарицательным в американской массовой культуре, оно означает бессмысленную нечеловеческую жестокость.