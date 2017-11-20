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    Выжившую в катастрофе L-410 девочку прооперировали

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    • Фото: vk.com
    Выжившую в катастрофе <nobr>L-410</nobr> девочку прооперировали

    Выжившую в катастрофе L-410 девочку прооперировали

    Выжившую в катастрофе <nobr>L-410</nobr> девочку прооперировали
  • Фото: vk.com

    • Трехлетняя девочка, единственная выжившая в авиакатастрофе в Нелькане (Хабаровский край), перенесла операцию.

    Об оперативном вмешательстве медиков рассказали в правительстве региона. По словам чиновников, девочка была прооперирована в понедельник, передает РИА Новости.

    Ранее главный врач детской краевой больницы, где в настоящее время находится ребенок, сообщал, что состояние маленькой пациентки улучшается.

    Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку. На борту было семь человек, выжила только девочка, она летела в сопровождении учительницы. Именно эта женщина, со слов жителей поселка, закрыла своим телом ребенка и спасла трехлетней Жасмине жизнь. Учительницу, возможно, наградят посмертно.

    смотретьВыжившую в катастрофе L-410 девочку обследуют нейрохирурги
    Выжившую в катастрофе L-410 девочку обследуют нейрохирурги
    По словам губернатора Вячеслава Шпорта, девочка выжила в катастрофе во многом благодаря и тому, что была правильно пристегнута ремнем безопасности.

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