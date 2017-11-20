Выжившую в катастрофе L-410 девочку прооперировали

Трехлетняя девочка, единственная выжившая в авиакатастрофе в Нелькане (Хабаровский край), перенесла операцию.
Об оперативном вмешательстве медиков рассказали в правительстве региона. По словам чиновников, девочка была прооперирована в понедельник, передает РИА Новости.
Ранее главный врач детской краевой больницы, где в настоящее время находится ребенок, сообщал, что состояние маленькой пациентки улучшается.
Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку. На борту было семь человек, выжила только девочка, она летела в сопровождении учительницы. Именно эта женщина, со слов жителей поселка, закрыла своим телом ребенка и спасла трехлетней Жасмине жизнь. Учительницу, возможно, наградят посмертно.
По словам губернатора Вячеслава Шпорта, девочка выжила в катастрофе во многом благодаря и тому, что была правильно пристегнута ремнем безопасности.
Ранее главный врач детской краевой больницы, где в настоящее время находится ребенок, сообщал, что состояние маленькой пациентки улучшается.
Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку. На борту было семь человек, выжила только девочка, она летела в сопровождении учительницы. Именно эта женщина, со слов жителей поселка, закрыла своим телом ребенка и спасла трехлетней Жасмине жизнь. Учительницу, возможно, наградят посмертно.
По словам губернатора Вячеслава Шпорта, девочка выжила в катастрофе во многом благодаря и тому, что была правильно пристегнута ремнем безопасности.
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