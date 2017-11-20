Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана

В Крыму объявили штормовое предупреждение.
Из-за тумана приостановлена работа паромной переправы.
Пресс-служба ГУ МЧС по региону: «20 ноября 2017 года работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий».
Кроме того, в ведомстве предупредили, что 20 и 21 ноября в Крыму ожидаются усиление ветра до 25 м/с и сильный дождь, в горах со снегом. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Кроме того, в ведомстве предупредили, что 20 и 21 ноября в Крыму ожидаются усиление ветра до 25 м/с и сильный дождь, в горах со снегом. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
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