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    Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана

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    Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана

    Работа Керченской паромной переправы приостановлена <nobr>из-за</nobr> тумана

    В Крыму объявили штормовое предупреждение. Из-за тумана приостановлена работа паромной переправы.

    Пресс-служба ГУ МЧС по региону: «20 ноября 2017 года работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий».

    Кроме того, в ведомстве предупредили, что 20 и 21 ноября в Крыму ожидаются усиление ветра до 25 м/с и сильный дождь, в горах со снегом. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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