«Будет паника и развал»: экс-разведчик призвал готовиться к мировой кибервойне

Бывший разведчик Андрей Безруков, проживший 24 года под американским флагом и «вернувшийся в холод», дал интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой.

Андрей Безруков, полковник Службы внешней разведки в отставке: «Нам нужно готовиться к кибервойне».



Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «Что это? У них уже есть ядерное оружие, скажем так, киберядерное оружие? Аналог по силе воздействия?»



Андрей Безруков: «Конечно. Кибервойна — это атака на критическую инфраструктуру государства, на коммуникационную, на энергетическую. „Выключить“ город, например. Выключить энергоснабжение в городе. Это будет паника, развал. Это будет катастрофа. Сейчас во многих странах, и в том числе Соединенных Штатах, естественно, в первую очередь, создаются киберармии. И то, что WikiLeaks недавно обнародовала, какими инструментами начинают пользоваться, как эти инструменты разрабатываются, эти инструменты предназначены не для воровства денег, они предназначены для удара по критической инфраструктуре».



Ирада Зейналова: «А кто эти кибервоины, из которых собирают киберармии сейчас?»



Андрей Безруков: «Так получилось, что все передовое, особенно в этой области, в общем-то, проходит через молодых людей».



Ирада Зейналова: «Некие компьютерные гении со всего мира — они, скорее всего?»



Андрей Безруков: «Естественно».



Ирада Зейналова: «Наперечет?»



Андрей Безруков: «Вот вопрос-то как раз вы правильно ставите: наперечет. Для того чтобы нам обеспечить нашу безопасность, нам нужно выстроить систему подготовки многих гениев. Нам их не хватает, нам нужно больше».



Ирада Зейналова: «Мы успеем?»



Андрей Безруков: «Здесь вопрос в мобилизации, нашей ментальной мобилизации к тому, что мы должны быть готовы сфокусироваться на этих областях, иначе мы упустим инициативу. Мы проворонили революцию полупроводников в 70-х годах, из-за чего страдаем до сих пор. И самое главное — не упустить тот момент, когда этим нужно заниматься вплотную».



Ирада Зейналова: «А уже нужно?»



Андрей Безруков: «Уже нужно. Уже нужно было вчера».