Пуд соли: как найти золотую жилу на необитаемом острове

Репортер НТВ Александр Коневич нашел остров, купленный для того, чтобы там зарабатывать по технологии 200-летней давности. Для этого надо только рискнуть и продать столичную квартиру. И уехать на север подальше от чиновников.

Остров Сеннуха в Карелии — сутки на поезде до Москвы, три-четыре часа на машине до райцентра. Та самая Кемская волость, которую в знаменитом советском кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» самозванец на троне чуть было не подарил шведам. Со времен Ивана Грозного кое-что там совсем не изменилось. Это по-прежнему места глухие, край суровый и малонаселенный. Но очень богатый. И одним из своих главных сокровищ эта земля готова делиться сегодня со всеми желающими.



Килограмм соли и 100 граммов брусники, клюквы или малины — благодаря этим рецептам они покорили даже бывалых солеваров и вышли на международный уровень. Ольга Ягодина много лет прожила в Москве, занималась журналистскими расследованиями и политическим пиаром. Солеварением заинтересовалась случайно. Когда друзья привезли из Франции необычный сувенир — соль ручной работы. От такого подарка ей стало за державу обидно. Ведь пару веков назад все было наоборот: поморскую соль продавали в Европу, большими партиями и за большие деньги.



За полтора года, что работает солеварня в Карелии, Ольга с единомышленниками сварила не один пуд соли. Но сначала были поиски денег на строительство дороги и самой солеварни, эксперименты с рецептами, проблема с кадрами. Желание бросить все и вернуться в Москву.



Сначала это было похоже на развлечение москвички, уставшей от жизни в столице. Ольга научилась колоть дрова и топить печь, жила в старом деревянном доме. И привыкала к местным особенностям, пока не влюбилась в них. Ольга рассказывала жителям карельских деревень про их традиционный промысел и убеждала: этот маленький бизнес будет началом большого дела.



Чтобы соль получалась как у настоящих поморов, варят ее по рецептам, найденным в архивах и музеях северных городов. Большие кованые ящики — церны — сделаны по всем канонам XVII века. Поморы веками добывали там соль. Работали в основном с ноября по апрель — в это время вода в Белом море максимально соленая. Прямо на берегу выкапывали специальные ямы для рассола, наливали его в чугунные сосуды и варили сутками. Когда весь лес в округе уходил на дрова, солевары перебирались на новое место. Этот кочевой промысел столетиями кормил местных жителей.



В Поморье работали сотни соляных артелей. Ведь сырья для производства в буквальном смысле — море. Сегодня на всем побережье солеварня Ольги Ягодиной — единственная. Современные поморы про традиционный бизнес предков теперь узнают благодаря маленькой избушке на карельском острове. Для некоторых она уже стала символом надежды и перемен к лучшему.



Готовый продукт отправляют в Москву. Поморская соль с ягодами пришлась по вкусу нескольким столичным магазинам и ресторанам. Несмотря на покупательский спрос и международную популярность, назвать проект коммерчески успешным пока сложно: сейчас артель больше вкладывает в производство, чем зарабатывает. Поморская соль — это попытка изменить мир вокруг себя, в отдельно взятой деревне, районе, области.



Подробности — в видеоматериале.