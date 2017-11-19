Мэр украинского города оказался гражданином РФ

«На Донеччині в мери Добропілля балотується сепаратист» — такими заголовками майоріла мережа Інтернет в 2015му році під … Опубликовано Дмитро Лубінецем 18 ноября 2017 г.

Лубинец называет Аксёнова «сепаратистом» и «сторонником ДНР». В подтверждение слов о российском гражданстве мэра депутат опубликовал соответствующие документы. Как пояснил Лубинец, Аксёнов подал заявление на получение российского гражданства еще в 2014 году.Парламентарий добавил, что не удивится, если мэром российского города стал агент ФСБ. Он направил обращения в СБУ и Генпрокуратуру Украины с просьбой провести проверку и принять необходимые меры.