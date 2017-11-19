Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации

    Мэр украинского города оказался гражданином РФ

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    • Фото: youtube.com
    Мэр украинского города оказался гражданином РФ

    Мэр украинского города оказался гражданином РФ

    Мэр украинского города оказался гражданином РФ
  • Фото: youtube.com

    • У главы украинского города Доброполье Андрея Аксёнова обнаружили российское гражданство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от партии «Солидарность» Дмитрий Лубинец.

    Лубинец называет Аксёнова «сепаратистом» и «сторонником ДНР». В подтверждение слов о российском гражданстве мэра депутат опубликовал соответствующие документы. Как пояснил Лубинец, Аксёнов подал заявление на получение российского гражданства еще в 2014 году.

    Парламентарий добавил, что не удивится, если мэром российского города стал агент ФСБ. Он направил обращения в СБУ и Генпрокуратуру Украины с просьбой провести проверку и принять необходимые меры.

    «На Донеччині в мери Добропілля балотується сепаратист» — такими заголовками майоріла мережа Інтернет в 2015му році під …

    Опубликовано Дмитро Лубінецем 18 ноября 2017 г.

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