Мэр украинского города оказался гражданином РФ

У главы украинского города Доброполье Андрея Аксёнова обнаружили российское гражданство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от партии «Солидарность» Дмитрий Лубинец.
Лубинец называет Аксёнова «сепаратистом» и «сторонником ДНР». В подтверждение слов о российском гражданстве мэра депутат опубликовал соответствующие документы. Как пояснил Лубинец, Аксёнов подал заявление на получение российского гражданства еще в 2014 году.
Парламентарий добавил, что не удивится, если мэром российского города стал агент ФСБ. Он направил обращения в СБУ и Генпрокуратуру Украины с просьбой провести проверку и принять необходимые меры.
Парламентарий добавил, что не удивится, если мэром российского города стал агент ФСБ. Он направил обращения в СБУ и Генпрокуратуру Украины с просьбой провести проверку и принять необходимые меры.
«На Донеччині в мери Добропілля балотується сепаратист» — такими заголовками майоріла мережа Інтернет в 2015му році під …Опубликовано Дмитро Лубінецем 18 ноября 2017 г.
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