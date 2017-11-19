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Новые русские сенсации
    Путин подписал закон о сроках заявлений на возврат лишних налогов и сборов. Путин, валюта, законодательство, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин подписал закон о сроках заявлений на возврат лишних налогов и сборов

    Путин подписал закон о сроках заявлений на возврат лишних налогов и сборов

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    Путин подписал закон о сроках заявлений на возврат лишних налогов и сборов

    Путин подписал закон о сроках заявлений на возврат лишних налогов и сборов

      Срок подачи заявлений о возврате излишне уплаченных налогов увеличен — с одного месяца до трех лет. Соответствующий закон о внесении изменений в Налоговый кодекс подписал Владимир Путин.

      Новые правила касаются также сборов и страховых взносов. Причем получить деньги обратно можно будет во внесудебном порядке.

      Справка Государственно-правового управления: «Федеральным законом налогоплательщику предоставляется право на возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов во внесудебном порядке.

      В этих целях Федеральным законом срок подачи налогоплательщиком в налоговый орган заявления о возврате суммы излишне взысканного налога увеличивается до трех лет».

      Подписал президент и закон, который расширяет перечень оснований для отказа в проведении валютных операций. Клиента не обслужат, если он не предоставит необходимые бумаги, а также если документы окажутся недостоверными или не будут соответствовать установленным требованиям.

      До принятия закона в банках отказывали в проведении валютной операции, только если были подозрения в отмывании денег или в финансировании терроризма.

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