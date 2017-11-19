Путин подписал закон о сроках заявлений на возврат лишних налогов и сборов

Срок подачи заявлений о возврате излишне уплаченных налогов увеличен — с одного месяца до трех лет. Соответствующий закон о внесении изменений в Налоговый кодекс подписал Владимир Путин.

Новые правила касаются также сборов и страховых взносов. Причем получить деньги обратно можно будет во внесудебном порядке.



Справка Государственно-правового управления: «Федеральным законом налогоплательщику предоставляется право на возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов во внесудебном порядке.



В этих целях Федеральным законом срок подачи налогоплательщиком в налоговый орган заявления о возврате суммы излишне взысканного налога увеличивается до трех лет».



Подписал президент и закон, который расширяет перечень оснований для отказа в проведении валютных операций. Клиента не обслужат, если он не предоставит необходимые бумаги, а также если документы окажутся недостоверными или не будут соответствовать установленным требованиям.



До принятия закона в банках отказывали в проведении валютной операции, только если были подозрения в отмывании денег или в финансировании терроризма.