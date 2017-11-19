После пожара известный физик с семьей вынужден жить в общежитии со студентами

Профессору Кубанского госуниверситета на склоне лет пришлось переехать в общежитие к студентам. Недавний пожар мало что оставил от квартиры Юрия Захарова. Соседи уверены: во всем виновата управляющая компания, ей и полагается оплатить работы. Но дом стоит на дорогой земле, и его выгоднее снести.

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После того как из сгоревшей квартиры Юрия Борисовича исчезло все, что содержало в себе цветной металл, пенсионеру приходится дежурить там каждый день. Хотя охранять по большому счету нечего — пожар уничтожил все. Деревянные перегородки и перекрытия прогорели до основания, в потолке зияют огромные дыры, кровля может обрушиться в любой момент. Сгорели все личные вещи, сбережения, из огня удалось спасти только паспорта. Но Юрий Захаров больше всего сожалеет о книгах и своих научных работах. Часть из них он не успел оцифровать.



Многоквартирник в Краснодаре называют домом ученых. Построили его в 20-х годах прошлого века, квартиры давали исключительно краснодарской профессуре. Юрий Захаров физик, квадратные метры получал еще его отец, тоже ученый. В августе этого года в доме загорелся подъезд. Пламя быстро перекинулось на второй этаж. Пожар в буквальном смысле оставил семью преподавателя на улице. Идти было некуда, за помощью обратились в мэрию.



Чиновники из городской администрации говорят, что в данном случае помочь ничем не могут. Жилье приватизировано, а значит, затраты на его восстановление лежат исключительно на собственнике.



Сейчас из-за дыр в кровле страдают и жильцы квартир на нижних этажах. В управляющей компании, на чьем балансе находится дом, предложили Захаровым ремонтировать крышу за свой счет. Однако по закону управляющая компания обязана произвести ремонтные работы.



Единственный, кто на данный момент оказал реальную помощь, — это вуз, в котором преподает Захаров. Мужчине и его семье временно выделили комнату в студенческом общежитии. Бывшие и нынешние студенты помогают выносить мусор из сгоревшей квартиры и самостоятельно собирают деньги на ремонт.