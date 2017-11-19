На Ярославском направлении МЖД восстановили движение электричек

В
пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что движение электричек на Ярославском направлении вошло в график.
На Ярославском направлении МЖД восстановлено движение, нарушенное хулиганами в воскресенье утром. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
МЖД: «Железнодорожники ввели в график электрички Ярославского направления МЖД, которые ранее были задержаны в результате незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
Как сообщалось ранее, из-за хулиганства были частично отменены или задержаны около 20 электричек Ярославского направления. Задержки от 12 минут до 1,5 часа коснулись поездов, следующих до станций Красноармейск, Монино, Фрязево. Частично были отменены поезда до Александрова, Сергиева Посада, а также из Красноармейска и Монина в Москву.
МЖД: «Железнодорожники ввели в график электрички Ярославского направления МЖД, которые ранее были задержаны в результате незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
Как сообщалось ранее, из-за хулиганства были частично отменены или задержаны около 20 электричек Ярославского направления. Задержки от 12 минут до 1,5 часа коснулись поездов, следующих до станций Красноармейск, Монино, Фрязево. Частично были отменены поезда до Александрова, Сергиева Посада, а также из Красноармейска и Монина в Москву.
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