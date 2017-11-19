Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ

    Глава МИД Украины рассказал о полученном от США «месседже солидарности»

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Виктор Толочко
    Глава МИД Украины рассказал о полученном от США «месседже солидарности»

    Глава МИД Украины рассказал о полученном от США «месседже солидарности»

    Глава МИД Украины рассказал о полученном от США «месседже солидарности»
  • Фото: РИА Новости, Виктор Толочко

    • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент США Дональд Трамп регулярно выражает свою солидарность с Киевом.

    С таким заявлением глава МИД Украины выступил во время своего визита в Канаду, сообщает «Укринформ». Климкин отметил, что трижды встречался с Трампом, и тот всегда передавал «четкий месседж солидарности».

    Павел Климкин: «Я трижды встречался с президентом Трампом, и он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам».

    По словам Климкина, Украина борется не только за себя, но и за все трансатлантическое сообщество.

    Павел Климкин: «Когда мы воюем на Украине, то, конечно, боремся за себя и свое будущее, которое видится европейским и демократическим. В то же время мы боремся не только за восточный фланг трансатлантического сообщества, а за все его».

    Он высказал мнение, что за последние годы Украина стала «незаменимым союзником» не только для США, но и для всего трансатлантического сообщества.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru