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    В Анталье проходят переговоры глав МИД России, Ирана и Турции

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    В Анталье проходят переговоры глав МИД России, Ирана и Турции

    В Анталье проходят переговоры глав МИД России, Ирана и Турции

    Министры иностранных дел России, Ирана и Турции проводят переговоры в Анталье в закрытом для прессы режиме.

    Встреча Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу посвящена урегулированию сирийского кризиса, передает ТАСС. Эти переговоры предваряют российско-иранско-турецкий саммит, который состоится в Сочи в среду, 22 ноября.

    Перед стартом переговоров главы МИД обменялись рукопожатиями. Беседа проходит в закрытом формате.

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