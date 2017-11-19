В Анталье проходят переговоры глав МИД России, Ирана и Турции

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции проводят переговоры в Анталье в закрытом для прессы режиме.
Встреча Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу посвящена урегулированию сирийского кризиса, передает ТАСС. Эти переговоры предваряют российско-иранско-турецкий саммит, который состоится в Сочи в среду, 22 ноября.
Перед стартом переговоров главы МИД обменялись рукопожатиями. Беседа проходит в закрытом формате.
Перед стартом переговоров главы МИД обменялись рукопожатиями. Беседа проходит в закрытом формате.
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