Агутин-старший шокировал общественность новым романом в 82 года

У отца Леонида Агутина новый роман. Новая возлюбленная Николая Агутина — стройная блондинка бальзаковского возраста. Видно, что чувства накрыли влюбленных с головой.

У папы Агутина сияют глаза: наконец-то, в 82 года, он нашел свое счастье. С Аллой они знакомы всю жизнь, но только недавно поняли, что между ними не просто дружба. Но чем занимается новая возлюбленная, была ли она замужем, есть ли у нее дети и внуки, Агутин-старший не выдает.



Николай Агутин: «Она умница, она много имеет замечательных качеств, за что я ее уважаю, и нас это сближает. Просто не так уж очень сильно давно, а знакомы очень давно. Но жизнь — это такая вещь, когда никогда не знаешь, куда ты вырулишь к завтрашнему дню. Вот так и получается».



За плечами Агутина-старшего пять браков. С последней женой Николай Агутин развелся три года назад. Девушка была моложе его практически на полвека, и ей стало скучно с мужем, который годится ей даже не в отцы, а в дедушки. Развод Агутину-старшему помогала пережить соседка Нина — у них была разница в 29 лет. Но и эта мимолетная связь быстро оборвалась.



Агутин-старший уже представил новую возлюбленную своему сыну, и Леонид Агутин выбор папы одобрил. Избранницу Агутина-старшего приняли и старшие дочери — Ксения и Мария. Теперь время от времени вся родня собирается на даче под Троицком, где отец семейства живет вместе с Аллой.