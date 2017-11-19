Придверный чудо-коврик, ионизатор для машины и биоактиватор: тест рекламных обещаний

Избавит ли воду от примесей биоактиватор? Много ли грязи сможет впитать в себя удивительный придверный коврик? И способен ли ионизатор-озонатор сделать воздух в автомобиле чистым? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания.

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Ионизатор-озонатор для автомобиля



Ездить по пробкам — мало удовольствия. И время теряешь, и выхлопные газы неумолимо проникают в салон. Решить проблему обещает автомобильный очиститель воздуха. Он стоит всего 490 рублей, работает от прикуривателя и, как говорится в рекламе, насыщает воздух озоном и кислородом, удаляет неприятные запахи, вирусы, бактерии и аллергены. Все это якобы делают отрицательные ионы — так называемые витамины воздуха и газ озон.



Эксперимент с завесой дыма в машине не дал никакого результата. Обещанные производителем мириады ионов не обнаружены и озон тоже. Тест повторили в лаборатории НИИ физико-технических измерений и получили тот же результат. А внутри прибора, кроме лампочки с проводами, ничего не оказалось.



Придверный коврик



Испытания этого товара «Чудо техники» уже проводило четыре года назад. Проверку новый коврик тогда выдержал. Он выиграл в сравнении со своим предшественником — на белом листе бумаги почти не оставалось следов — и не подкачал даже в детском саду.



Но как долго длится этот эффект? За это время все тот же коврик-ветеран чистили пылесосом и несколько раз стирали. И он по-прежнему прекрасно работает. Суть микрофибры в том, что она накапливает очень много грязи, которую надо просто время от времени убирать. Сейчас коврик стоит от 600 до 900 рублей.



Биоактиватор для воды



Этот товар пользуется безумной популярностью в Интернете. Реклама гласит: биоактиватор, в котором содержатся полезные минералы шунгит, цеолит и кремень, «обогащает воду необходимыми макро- и микроэлементами, очищает от вредных примесей, патогенных бактерий и вирусов». И все — за 350 рублей. Как же это работает? Мы спросили у продавцов.



В составе действительно присутствуют все три обещанных минерала. Однако опыт с водой из лужи показал, что после биоактиватора она не стала более прозрачной. Более того, ее качество даже ухудшилось. И то же самое с водой из колодца: изначально она была чистой, а после действия активатора стала более мутной, в ней повысилось содержание железа. Показатель общей минерализации вопреки обещаниям изменился незначительно.



Подробности — в видеоматериале.