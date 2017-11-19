Микроволновки: правда и мифы о вреде излучения

Микроволновая печь — устройство, которое есть почти в каждом доме. Разогревать и готовить с ней и быстро, и удобно, но разговоры, безопасна ли такая еда или даже просто присутствие микроволновки рядом, продолжаются. Программа «Чудо техники» решила разобраться в истории вопроса с момента изобретения этого прибора.
Опасны ли волны для человека? Конечно, да. Одна печка излучает примерно как 10 тысяч Wi-Fi роутеров, 5 тысяч смартфонов или 30 вышек сотовой связи. Длительное воздействие может доводить продукты до кипения и взрыва. Но хорошая новость в том, что все, даже самые дешевые микроволновки хорошо экранированы — именно для этого в дверце находится металлическая сетка. Волны отражаются внутрь устройства и просто физически не могут выйти в наружу. Возле работающего прибора излучение равно тому, что дают сотовые телефоны. Поэтому микроволновка — вполне себе безобидный прибор.
Многие уверены, что под действием волн продукты теряют витамины, другие полезные вещества и даже меняют структуру молекул на совершенно несъедобную. Специалисты успокаивают: еда из микроволновки даже полезнее и безопаснее, чем приготовленная в духовке или на сковородке. Нет вредной жарки, а время воздействия меньше. Сравнивали, например, запеченные яблоки из СВЧ и обычной духовки — в первом осталось больше витаминов.
Но почему еда при разогреве бывает уже горячей по краям, а в середине еще остается холодной? Ответы на этот и другие вопросы — в расследовании программы «Чудо техники».
Многие уверены, что под действием волн продукты теряют витамины, другие полезные вещества и даже меняют структуру молекул на совершенно несъедобную. Специалисты успокаивают: еда из микроволновки даже полезнее и безопаснее, чем приготовленная в духовке или на сковородке. Нет вредной жарки, а время воздействия меньше. Сравнивали, например, запеченные яблоки из СВЧ и обычной духовки — в первом осталось больше витаминов.
Но почему еда при разогреве бывает уже горячей по краям, а в середине еще остается холодной? Ответы на этот и другие вопросы — в расследовании программы «Чудо техники».
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