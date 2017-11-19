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    Работники магазина в Ростове-на-Дону несколько часов удерживали школьника

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    Работники магазина в Ростове-на-Дону несколько часов удерживали школьника

    Работники магазина в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> несколько часов удерживали школьника

    Работники «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону удерживали заподозренного в краже школьника в течение нескольких часов.

    Как сообщает СУ СК по Ростовской области, «организована проверка по сообщению СМИ о лишении свободы несовершеннолетнего».

    По предварительным данным, 16 ноября сотрудники одного из магазинов «Пятёрочка» в Ростове-на-Дону заподозрили школьника в краже и не отпускали его в течение нескольких часов. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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