Работники магазина в Ростове-на-Дону несколько часов удерживали школьника

Работники «Пятёрочки» в
Ростове-на-Дону удерживали заподозренного в краже школьника в течение нескольких часов.
Как сообщает СУ СК по Ростовской области, «организована проверка по сообщению СМИ о лишении свободы несовершеннолетнего».
По предварительным данным, 16 ноября сотрудники одного из магазинов «Пятёрочка» в Ростове-на-Дону заподозрили школьника в краже и не отпускали его в течение нескольких часов. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, 16 ноября сотрудники одного из магазинов «Пятёрочка» в Ростове-на-Дону заподозрили школьника в краже и не отпускали его в течение нескольких часов. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
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