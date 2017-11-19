Посетитель ночного клуба в Кузбассе расстрелял охранников из ружья: видео

Мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в городе
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, один из охранников заведения погиб, еще один попал в больницу.
Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть около 04:50.
Из сообщения ГУ МВД по Кемеровской области: «Прибывшие по сигналу полицейские выяснили, что происшествию предшествовала драка, в результате которой охранники заведения удалили нетрезвых конфликтующих посетителей. Одному из них это не понравилось, он достал из автомобиля ружье, вернулся в клуб и на входе несколько раз выстрелил в сторону охранников».
Как уточнили в главке, «были ранены два сотрудника охраны ночного клуба, один из них — 25-летний житель города Кемерово — впоследствии скончался в медицинском учреждении».
В полиции ТАСС сообщили, что предполагаемый стрелок скрылся на автомобиле и был позднее задержан в городе Полысаево, им оказался 31-летний ранее судимый житель города Кемерово, у которого изъяли незарегистрированное охотничье ружье. Также были задержаны еще трое участников инцидента. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Из сообщения ГУ МВД по Кемеровской области: «Прибывшие по сигналу полицейские выяснили, что происшествию предшествовала драка, в результате которой охранники заведения удалили нетрезвых конфликтующих посетителей. Одному из них это не понравилось, он достал из автомобиля ружье, вернулся в клуб и на входе несколько раз выстрелил в сторону охранников».
Как уточнили в главке, «были ранены два сотрудника охраны ночного клуба, один из них — 25-летний житель города Кемерово — впоследствии скончался в медицинском учреждении».
В полиции ТАСС сообщили, что предполагаемый стрелок скрылся на автомобиле и был позднее задержан в городе Полысаево, им оказался 31-летний ранее судимый житель города Кемерово, у которого изъяли незарегистрированное охотничье ружье. Также были задержаны еще трое участников инцидента. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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