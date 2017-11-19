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    В Великом Устюге с размахом отметили день рождения Деда Мороза. Дед Мороз, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Великом Устюге с размахом отметили день рождения Деда Мороза

    В Великом Устюге с размахом отметили день рождения Деда Мороза

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    В Великом Устюге с размахом отметили день рождения Деда Мороза

    В Великом Устюге с размахом отметили день рождения Деда Мороза

    В Великом Устюге с размахом отметили день рождения Деда Мороза

      Российский Дед Мороз вместе с командой НТВ прибыл в Великий Устюг. На малой родине главный волшебник страны отметил свой день рождения. Поздравить дедушку приехали тысячи людей со всех уголков страны.

      Великий Устюг — девятый город в грандиозном турне Деда Мороза. И это еще даже не середина всего маршрута по стране. А потому, опаздывать, даже если ты — главный волшебник, непозволительная роскошь.

      На машине можно попасть в пробку. На санях — застрять в снегу. Поезд — самый надежный транспорт, говорит Дед Мороз.

      Даже в день рождения у него все расписано по минутам. Первым делом — на почту, разбирать письма. Это любимое занятие Деда Мороза, которое он не доверяет своим помощникам. На деревню дедушке пишут миллионы. В огромных мешках — конверты с самыми сокровенными желаниями.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.

      Напомним, перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает масштабное путешествие по стране и исполняет заветные желания россиян.

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