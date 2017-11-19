В Великом Устюге с размахом отметили день рождения Деда Мороза

Российский Дед Мороз вместе с командой НТВ прибыл в Великий Устюг. На малой родине главный волшебник страны отметил свой день рождения. Поздравить дедушку приехали тысячи людей со всех уголков страны.
Великий Устюг — девятый город в грандиозном турне Деда Мороза. И это еще даже не середина всего маршрута по стране. А потому, опаздывать, даже если ты — главный волшебник, непозволительная роскошь.
На машине можно попасть в пробку. На санях — застрять в снегу. Поезд — самый надежный транспорт, говорит Дед Мороз.
Даже в день рождения у него все расписано по минутам. Первым делом — на почту, разбирать письма. Это любимое занятие Деда Мороза, которое он не доверяет своим помощникам. На деревню дедушке пишут миллионы. В огромных мешках — конверты с самыми сокровенными желаниями.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
Напомним, перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает масштабное путешествие по стране и исполняет заветные желания россиян.
На машине можно попасть в пробку. На санях — застрять в снегу. Поезд — самый надежный транспорт, говорит Дед Мороз.
Даже в день рождения у него все расписано по минутам. Первым делом — на почту, разбирать письма. Это любимое занятие Деда Мороза, которое он не доверяет своим помощникам. На деревню дедушке пишут миллионы. В огромных мешках — конверты с самыми сокровенными желаниями.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
Напомним, перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает масштабное путешествие по стране и исполняет заветные желания россиян.
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