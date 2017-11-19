В Польше нашли способ спасения советских памятников от закона о декоммунизации

В Польше научились обходить закон о декоммунизации. Советским памятникам присваивают статус музейных экспонатов. Это позволяет не просто спасти монументы от уничтожения, но даже добиться их реставрации.

В 50 километрах от Калининградской области польские энтузиасты спасают от сноса советский памятник-танк.



Михал Глок, департамент по культуре мэрии города Эльблонг: «Как говорят ваши специалисты по танкостроению, он 1944–1945 года выпуска. Поэтому мы точно не можем сказать, успел он повоевать или нет, но 100% — он был в составе войска польского после войны».



На этом постаменте легендарный Т-34 простоял больше 40 лет, но осенью в Польше вступила в силу новая версия закона о запрете пропаганды коммунизма. В течение года планируется ликвидировать около 230 монументов Красной Армии. Когда под угрозой сноса оказался и советский танк, городские власти стали думать, как защитить памятник, и решили сделать его музейным объектом.



Михал Глок: «Эльблонг был взят советскими войсками. Это историческая правда. Здесь похоронено больше двух тысяч ваших солдат. Если бы мы хотели уничтожить вашу историю, мы бы уничтожили свою. Эльблонг — польский город благодаря советской армии».



Между тем, по словам Глока, попытки избавиться от танка предпринимались и раньше. Одно время, говорят в Эльблонге, он даже был разноцветным. На памятнике еще заметны следы от краски. По решению польских властей несколько лет назад его перекрасили в «мирный» розовый цвет — хотели избавиться от символики милитаризма. Но это возмутило местных ветеранов. Позже танку вернули родную окраску.



Теперь танк опекает исторический музей города. Этот статус должен защитить его от сноса, считают местные власти.



Павел Влизло, сотрудник историко-археологического музея города Эльблонг: «К нам обратилась городская администрация с просьбой о помощи в этом вопросе. Мы решили принять танк на баланс музея. Так что в настоящее время это музейный экспонат на открытом воздухе. Мы не планируем его переносить, хотим весной провести его реставрацию».



Пока в Варшаве составляют списки советских монументов, подлежащих ликвидации, в приграничном с Россией Эльблонге, словно в насмешку, появился второй танк Т-34. Новый памятник советскому оружию по инициативе местных жителей перевезли с окраины города и установили на одной из центральных улиц.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Вероники Николаевой.