СМИ: популярный американский актер Дэвид Кэссиди госпитализирован в критическом состоянии

Агент актера Дэвида Кэссиди сообщила журналистам, что
67-летний актер находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщает портал TMZ, популярный в 1970-х американский актер и певец Дэвид Кэссиди попал в больницу города Форт-Лодердейл (штат Флорида) три дня назад, и состояние его здоровья ухудшается.
Джоанна Геффен, официальный представитель артиста: «Дэвид находится в сознании, в окружении членов своей семьи и друзей. Ничто не предрешено, мы воспринимаем происходящее как идущее своим чередом».
Гэффен актера не раскрыла первопричину состояния актера, пояснив, что он помещен в реанимацию в связи с функциональной недостаточностью внутренних органов.
Актер снялся в более, чем в тридцати фильмах и телесериалах. Всемирную известность он получил после выхода на телеэкраны сериала «Семья Партридж», где он играл одного из братьев, основавших рок-группу. Также актер снимался в сериалах «Малкольм в центре внимания» и «C. S. I. Место преступления».
Джоанна Геффен, официальный представитель артиста: «Дэвид находится в сознании, в окружении членов своей семьи и друзей. Ничто не предрешено, мы воспринимаем происходящее как идущее своим чередом».
Гэффен актера не раскрыла первопричину состояния актера, пояснив, что он помещен в реанимацию в связи с функциональной недостаточностью внутренних органов.
Актер снялся в более, чем в тридцати фильмах и телесериалах. Всемирную известность он получил после выхода на телеэкраны сериала «Семья Партридж», где он играл одного из братьев, основавших рок-группу. Также актер снимался в сериалах «Малкольм в центре внимания» и «C. S. I. Место преступления».
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