Зигзаг удачи
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Зигзаг удачи

    СМИ: популярный американский актер Дэвид Кэссиди госпитализирован в критическом состоянии

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    • Фото: Reuters © 2017, Andrew Shaw
    СМИ: популярный американский актер Дэвид Кэссиди госпитализирован в критическом состоянии

    СМИ: популярный американский актер Дэвид Кэссиди госпитализирован в критическом состоянии

    СМИ: популярный американский актер Дэвид Кэссиди госпитализирован в критическом состоянии
  • Фото: Reuters © 2017, Andrew Shaw

    • Агент актера Дэвида Кэссиди сообщила журналистам, что 67-летний актер находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

    Как сообщает портал TMZ, популярный в 1970-х американский актер и певец Дэвид Кэссиди попал в больницу города Форт-Лодердейл (штат Флорида) три дня назад, и состояние его здоровья ухудшается.

    Джоанна Геффен, официальный представитель артиста: «Дэвид находится в сознании, в окружении членов своей семьи и друзей. Ничто не предрешено, мы воспринимаем происходящее как идущее своим чередом».

    Гэффен актера не раскрыла первопричину состояния актера, пояснив, что он помещен в реанимацию в связи с функциональной недостаточностью внутренних органов.

    Актер снялся в более, чем в тридцати фильмах и телесериалах. Всемирную известность он получил после выхода на телеэкраны сериала «Семья Партридж», где он играл одного из братьев, основавших рок-группу. Также актер снимался в сериалах «Малкольм в центре внимания» и «C. S. I. Место преступления».

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