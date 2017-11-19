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    В пригороде Пекина при пожаре погибли не менее 19 человек

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    • Фото: twitter.com
    В пригороде Пекина при пожаре погибли не менее 19 человек

    В пригороде Пекина при пожаре погибли не менее 19 человек

    В пригороде Пекина при пожаре погибли не менее 19 человек
  • Фото: twitter.com

    • Крупный пожар вспыхнул в районе Дасин на юге Пекина. Власти объявили о гибели не менее 19 человек. Часть пострадавших находится в критическом состоянии.

    Как передает агентство «Синьхуа», сильный пожар произошел вечером в субботу в поселке Синьцзянь в районе Дасин. По информации властей Пекина, жертвами происшествия стали не менее 19 человек, еще 8 госпитализированы.

    Пожарные боролись с огнем более трех часов. На место происшествия прибыл мэр Пекина Цай Ци, который поручил создать комиссию для расследования причин происшествия. В ходе следствия уже задержаны несколько человек.

    Что стало причиной возникновения пожара, пока не сообщается. Но уже известно, что мэр Пекина дал поручение закрыть промышленные объекты, расположенные в деревнях и поселках в пригородах мегаполиса и ликвидировать весь незаконный бизнес.

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